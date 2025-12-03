صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسامہ کھٹانہ کوگجرات ٹیکس بار کاممبرشپ سرٹیفکیٹ جاری

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر )نوجوان قانون دان اسامہ شکیل کھٹانہ ایڈووکیٹ کو گجرات ٹیکس بارایسوسی ایشن کاممبرشپ سرٹیفکیٹ جاری کردیاگیا،سید عثمان حیدر الیکشن کمیشن،ملک خرم توفیق ایڈووکیٹ نے انہیں سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے بھرپورتعاون کی یقین دہانی کرائی اوراس عزم کااعادہ کیاکہ ملکر ٹیکس بارایسوسی ایشن سے متعلقہ مسائل کوحل کرائیں گے ۔

