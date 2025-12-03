اسامہ کھٹانہ کوگجرات ٹیکس بار کاممبرشپ سرٹیفکیٹ جاری
گجرات(سٹی رپورٹر )نوجوان قانون دان اسامہ شکیل کھٹانہ ایڈووکیٹ کو گجرات ٹیکس بارایسوسی ایشن کاممبرشپ سرٹیفکیٹ جاری کردیاگیا،سید عثمان حیدر الیکشن کمیشن،ملک خرم توفیق ایڈووکیٹ نے انہیں سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے بھرپورتعاون کی یقین دہانی کرائی اوراس عزم کااعادہ کیاکہ ملکر ٹیکس بارایسوسی ایشن سے متعلقہ مسائل کوحل کرائیں گے ۔
نوجوان قانون دان اسامہ شکیل کھٹانہ ایڈووکیٹ کو گجرات ٹیکس بارایسوسی ایشن کاممبرشپ سرٹیفکیٹ جاری کردیاگیا،سید عثمان حیدر الیکشن کمیشن،ملک خرم توفیق ایڈووکیٹ نے انہیں سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے بھرپورتعاون کی یقین دہانی کرائی اوراس عزم کااعادہ کیاکہ ملکر ٹیکس بارایسوسی ایشن سے متعلقہ مسائل کوحل کرائیں گے ۔