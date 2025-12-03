گوجرانوالہ میں انسدادِ گداگری آگاہی مہم کا باقاعدہ آغاز
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)گوجرانوالہ میں انسدادِ گداگری آگاہی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا جس کا مقصد شہریوں میں گداگری کے خاتمے ، اس کے نقصانات اور سماجی ذمہ داری کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے ۔
اس سلسلے میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا جس کی قیادت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شبیر حسین بٹ اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان نے کی۔واک ڈی سی آفس سے شروع ہو کر سیالکوٹ روڈ پر اختتام پذیر ہوئی۔ واک میں علما کرام، سول سوسائٹی کے نمائندگان، مختلف سماجی تنظیموں کے عہدیدار ، سول ڈیفنس افسر وں و رضاکاروں سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے گداگری کے بڑھتے ہوئے رجحان کے منفی اثرات اور اس کے خاتمے کیلئے اجتماعی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شبیر حسین بٹ اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان نے کہا کہ گداگری کے مکمل خاتمے کے لیے متعلقہ اداروں کے ساتھ ساتھ پوری کمیونٹی کی مشترکہ کوشش ناگزیر ہے ۔ انہوں نے کہا کہ گداگری ایک معاشرتی ناسور کی شکل اختیار کر چکا ہے جو منظم کاروبار کی صورت میں شہر کی سڑکوں اور چوراہوں پر پھیل رہا ہے ۔ اس ناسور سے نجات کیلئے آگاہی مہم نہایت اہم کردار ادا کریگی۔