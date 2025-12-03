صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ :نوجوان پر تشدد کا ملزم گرفتار ،2 نے عبوری ضمانت کرالی

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تھانہ سٹی پسرور کے علاقہ مالوپتیال میں نوجوان پر تشدد کے ایک ملزم گرفتار کرلیا گیا، ابراہیم کو افضل عنصر، کبیر اﷲ اور عبید اکبر نے روک کر تشدد کا نشانہ بنایا اور قتل کی دھمکیاں دیں اور فرار ہوگئے ، سٹی پسرور پولیس نے متاثرہ شخص کی درخواست پر ایف آئی آر درج کرکے ایک ملزم کو گرفتار کرلیا جبکہ دو ملزموں عبوری ضمانت کرالی، ایس ایچ او نعیم اشرف کے مطابق قانون ہاتھ میں لینے والے کسی شخص کو معافی نہیں دی جائے گی ۔

