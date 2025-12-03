تتلے عالی :انتظامیہ پبلک ٹرانسپورٹ میں ایل پی کا استعمال روکنے میں ناکام
تتلے عالی(نامہ نگار )ضلعی انتظامیہ پبلک ٹرانسپورٹ میں ایل پی کا استعمال روکنے میں ناکام ہو گئی۔
پنجاب بھر میں مسافر بسوں، ویگنوں، گاڑیوں میں ایل پی جی سلنڈر نصب کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے لیکن ضلعی وتحصیل انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ،کامونکی نوشہرہ ورکاں روڈز سمیت تمام چھوٹی بڑی شاہراہوں پر چلنے والی گاڑیوں میں نہ صرف غیر معیاری سلنڈر کی تنصیب کی گئی ہے بلکہ سڑکوں پر جگہ جگہ غیر قانونی طور پر ایل پی جی ریفلنگ کا دھندہ بھی عروج پر ہے۔مسافروں نے اصلاح واحوال کا مطالبہ کیا ہے ۔