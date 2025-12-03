صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنڈی بھٹیاں:حوالاتیں ڈرائیوروں سے بھر گئیں ،ہیلمٹ نایاب

  • گوجرانوالہ
پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار )حکومت پنجاب کے بغیر لائسنس اور کم عمر ڈرائیوروں، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں اور کالے شیشوں اور فینسی نمبر پلیٹس کے خلاف ایکشن کے حکم کے بعد تھانے اور حوالاتیں موٹر سائیکلوں اور شہریوں سے بھر گئیں۔

پنجاب پولیس، ٹریفک پولیس اور پٹرولنگ پولیس اہلکاروں نے جگہ جگہ ناکے لگا کر چیکنگ شروع کر رکھی ہے ، بچائو کیلئے شہروں میں موٹر سائیکل سواروں نے سڑکوں پر سفر کرنے کے بجائے گلیوں اور بازاروں کا رخ کرلیا ہے ، پولیس اہلکار ناکوں پر سخت چیکنگ کے دوران گاڑیوں سے عورتوں اوربچوں کو اتار کر گاڑیاں بند کر رہے ہیں جس سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا ہے جبکہ موٹر سائیکل سوار بھی پولیس سے چھپتے پھر ر ہے ہیں ۔ علاوہ ازیں پولیس سہولت مراکز پر لائسنس بنوانے والوں کی قطاریں لگی ہو ئی ہیں جبکہ شہر میں ہیلمٹ نایاب ہو گئے ہیں ۔دوکاندار غیر معیاری ہیلمٹ بھی منہ مانگے داموں فروخت کر رہے ہیں ۔ دوسری طرف پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اعلیٰ افسر وں نے روزانہ کی بنیاد پر چالانوں اور مقدمات درج کرنے کے ٹارگٹ دے رکھے ہیں اور ان کو پورا کرنا ہماری مجبوری ہے ۔ پولیس ذرائع کے مطابق 3روز میں ضلع حافظ آباد میں50لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کئے جاچکے ہیں جبکہ ڈرائیوروں کیخلاف سینکڑوں مقدمات درج ہو چکے ہیں ۔

 

