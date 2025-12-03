صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:واک کر تی کالج پر نسپل گاڑی کی ٹکر سے زخمی

  گوجرانوالہ
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )گورنمنٹ اسلامیہ گریجوا یٹ کالج برائے خواتین حافظ آباد کی پرنسپل محترمہ شمائلہ یاسین سندھوٹریفک حادثہ میں شدید زخمی ہو گئیں۔

تفصیلات کے مطابق شمائلہ یاسین سندھو اپنے گھر واقع ٹیولپ سٹی میں معمول کے مطابق واک کر رہی تھیں کہ تیز رفتار کار نے زور دار ٹکر مار دی۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثے کا باعث بننے والی گاڑی مبینہ طور پرنوجوان محمد عون سکنہ پیلو کی تھی جو سی ٹی ڈی کے ریٹائرڈ ملازم رائے شریف کے داماد بتائے جاتے ہیں۔ گاڑی اُس وقت ایک کم عمر لڑکا چلا رہا تھا جو ڈرائیونگ سیکھ رہا تھا۔ ریسکیو 1122 نے پرنسپل شمائلہ یاسین سندھو کو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا ۔ ڈاکٹرز کے مطابق حادثہ میں ان کے کولہے کی مین ہڈی ٹوٹ گئی۔ دوسری جانب ضلع بھر کی تعلیمی، ادبی اور سماجی تنظیموں نے افسوسناک حادثے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پرنسپل شمائلہ یاسین سندھو کی جلد صحت یابی کے لیے دُعا کی ہے ۔ شہریوں نے ٹیولپ سٹی میں کم عمر ڈرائیونگ، تیز رفتاری اور سکیورٹی کے فقدان پر تحفظات ظاہر کرتے انتظامیہ سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

