نوشہرہ ورکاں:ڈاکوئوں نے بیوہ کے گھر سے زیورات ، رقم لوٹ لی
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )نواحی گاؤں کوٹ کیشو میں ڈاکوؤں نے بیوہ صغریٰ بی بی کے گھر سے ساڑھے تین تولے سونا، دو موبائل فون، گھریلو سامان اور ڈیڑھ لاکھ روپے لوٹ لئے ،ڈاکو واردات کے دوران اہل خانہ سے بدتمیزی اور دھمکیاں بھی دیتے رہے ،واردات کی اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی عمران بیگ اور ایس ایچ او انسپکٹر ضیافت علی باٹھ نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور شواہد اکٹھے کرلئے ، انہوں نے کہا کہ ملزموں کو جلد کٹہرے میں لایا جائے گا ۔
