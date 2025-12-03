صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تھانہ ستراہ کے علاقہ بھکی سندھواں سے جواں سال لڑکی کی لاش برآمد ہو ئی ۔ نامعلوم افراد لاش گوجرانوالہ پسرور روڈ پر پھینک کر فرار ہوگئے ۔ڈی ایس پی اور ایس ایچ او بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے ،پولیس کے مطابق شناخت نہ ہوسکی۔

