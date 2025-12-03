ستراہ سے لڑکی کی لاش برآمد
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تھانہ ستراہ کے علاقہ بھکی سندھواں سے جواں سال لڑکی کی لاش برآمد ہو ئی ۔ نامعلوم افراد لاش گوجرانوالہ پسرور روڈ پر پھینک کر فرار ہوگئے ۔ڈی ایس پی اور ایس ایچ او بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے ،پولیس کے مطابق شناخت نہ ہوسکی۔
