ایک فوڈ یونٹ کی پروڈکشن بند متعدد کو جرمانے ،ممنوعہ اشیا تلف
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ایڈیشنل ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی کی زیرنگرانی ٹیموں نے ریجن بھر میں کارروائیاں کرتے ہوئے 506پوائنٹس کی چیکنگ کی جبکہ32فوڈشاپس اور یونٹس کو3لاکھ57ہزار روپے کے جرمانے عائدکرد ئیے اور ایک فوڈ یونٹ کی پروڈکشن بند،212کو وارننگ نوٹسز جاری کر دئیے ۔
مختلف فوڈ پوائنٹس سے برآمدہونے والی بڑی مقدار میں ایکسپائرڈ و ممنوعہ اشیا موقع پر ہی تلف کردی گئیں ، کارروائیاں ضلع گوجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، گجرات، حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین میں کی گئیں۔