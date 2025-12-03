صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی بنگلہ میں کلینک پر ڈاکہ ، رقم اور 3 فون چھین لئے

  • گوجرانوالہ
ہیڈبمبانوالہ، ڈسکہ (نامہ نگار، نمائندہ دنیا ) تین مختلف واقعات میں شہری لٹ گئے ۔ سمیع اﷲ میانوالی بنگلہ میں الرحمن کلینک پر نرس کے ہمراہ موجودتھا کہ دونامعلوم افراد نے اسلحہ کے زور پر 40ہزارروپے اور 3موبائل فون چھین لئے ،میترانوالی کے محمدآصف کے ڈیرہ سے فصلوں کو پانی لگانے والی الیکٹرک موٹر اور پنکھاچوری، اوٹھیاں کے سکندر فاروق کے زیرتعمیر مکان سے موٹر بجلی، وائرنگ کیبل چوری ہو گئی ۔

