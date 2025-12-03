میانوالی بنگلہ میں کلینک پر ڈاکہ ، رقم اور 3 فون چھین لئے
ہیڈبمبانوالہ، ڈسکہ (نامہ نگار، نمائندہ دنیا ) تین مختلف واقعات میں شہری لٹ گئے ۔ سمیع اﷲ میانوالی بنگلہ میں الرحمن کلینک پر نرس کے ہمراہ موجودتھا کہ دونامعلوم افراد نے اسلحہ کے زور پر 40ہزارروپے اور 3موبائل فون چھین لئے ،میترانوالی کے محمدآصف کے ڈیرہ سے فصلوں کو پانی لگانے والی الیکٹرک موٹر اور پنکھاچوری، اوٹھیاں کے سکندر فاروق کے زیرتعمیر مکان سے موٹر بجلی، وائرنگ کیبل چوری ہو گئی ۔
