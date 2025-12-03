وزیرآباد:وکلا کے بڑے گروپ نے عمران عصمت چودھری کی حمایت کر دی
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وزیرآباد کے الیکشن کے سلسلہ میں گہما گہمی شروع ہو گئی ، امیدوار وں نے وکلا سے رابطے تیز کر د ئیے ، وکلا کے بڑے گروپ نے صدارت کے امیدوار عمران عصمت چودھری کی حمایت کا اعلان کر دیا ۔
عمران عصمت ساتھیوں کے ہمراہ ڈیرہ غلام حیدر چٹھہ آئے وکلا کیساتھ میٹنگ کی جس پر ممتاز احمد چٹھہ، اخلاق حیدر ، عدیل سیف چٹھہ، اعجاز احمد ،خرم ریاض چٹھہ و دیگر نے عمران عصمت اور امیدوار برائے سیکرٹری وقار احمد رندھاوا کی حمایت کا اعلان کردیا۔