وزیرآباد:وکلا کے بڑے گروپ نے عمران عصمت چودھری کی حمایت کر دی

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد:وکلا کے بڑے گروپ نے عمران عصمت چودھری کی حمایت کر دی

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وزیرآباد کے الیکشن کے سلسلہ میں گہما گہمی شروع ہو گئی ، امیدوار وں نے وکلا سے رابطے تیز کر د ئیے ، وکلا کے بڑے گروپ نے صدارت کے امیدوار عمران عصمت چودھری کی حمایت کا اعلان کر دیا ۔

عمران عصمت ساتھیوں کے ہمراہ ڈیرہ غلام حیدر چٹھہ آئے وکلا کیساتھ میٹنگ کی جس پر ممتاز احمد چٹھہ، اخلاق حیدر ، عدیل سیف چٹھہ، اعجاز احمد ،خرم ریاض چٹھہ و دیگر نے عمران عصمت اور امیدوار برائے سیکرٹری وقار احمد رندھاوا کی حمایت کا اعلان کردیا۔ 

