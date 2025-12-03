صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:موٹر سائیکل سواروں کا نو جوان پر تشدد ، رقم چھین لی

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تھانہ کوٹلی سید امیر کے گاؤں گل بہار خورد کے قریب موٹر سائیکل سوار دو افراد نے 21 سالہ محنت کش کو روک کر تشدد کرتے ہوئے 2موبائل فون توڑ دئیے ، 10ہزار روپے اور سامان چھین لیا، گاؤں چک منڈاہر کے کرامت علی کا بیٹا 22 سالہ محمد خوشنود دوستوں کو مل کر واپس آیا تو فہد عرف فہدی، زین، عبید اور عبداﷲ نے اسلحہ کی نوک پر تشدد کا نشانہ بنایا اور موبائل فون سے 5لاکھ روپے ٹرانسفر کرلئے اور 2موبائل فون بھی توڑ دئیے ، ملزمان نے محمد خوشنود کو دھمکیاں بھی دیں، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔

