وزیرآباد:موٹر سائیکلوں میں تصادم ،ایک شخص جاں بحق، 3 زخمی
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسکہ روڈ پر دارہ کبوتراں کے قریب موٹر سائیکلوں میں تصادم کے با عث ایک شخص جاں بحق ، 3 زخمی ہوگئے ۔
حادثے میں یاسین موقع پر دم توڑ گیا جبکہ زخمیوں کو تشویشناک حالت کے پیشِ نظر ڈسٹرکٹ ہسپتال گوجرانوالہ ریفر کر دیا گیا۔موقع پر موجودایس ایچ او سوہدرہ مختار احمد باجوہ نے بتایا کہ بدقسمتی سے دونوں مو ٹر سائیکل سواروں نے ہیلمٹ نہیں پہنا تھا جس کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوا، انہوں نے لاش تحصیل ہیڈ کوارٹر زہسپتال وزیرآباد منتقل کر دی ۔