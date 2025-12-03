پی ایچ اے مالی خسارے کا شکار ، گرین بیلٹس برباد ہونے لگیں
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)پی ایچ اے گوجرانوالہ مالی خسارے کا شکار،ڈویلپمنٹ فنڈز مہیا نہ ہونے پراندرون شہر کروڑوں روپے کی لاگت سے تیار کی گئی ماڈل ٹاؤن ،سیالکوٹ روڈ،پسرورروڈ اور جی ٹی روڈ پر گرین بیلٹس خراب ہوگئیں، گرین بیلٹس کی دیکھ بھال اوربحالی کیلئے کوئی اقدام نہ اٹھایا جا سکا۔
جبکہ شہر کی خوبصورتی کیلئے لگائے گئے مختلف اقسام کے پھول بھی مرجھاگئے ، ہوٹلوں ،دکانداروں اور بیکریوں کے مالکان نے گرین بیلٹس پر قبضے کر لئے ، گوجرانوالہ ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے ماڈل ٹاؤن گرین بیلٹس کی آباد کاری کیلئے 41 لاکھ روپے اور ماڈل ٹاؤن پارک پر ایک کروڑ روپے سے زائد رقم خرچ کرکے وہاں خوبصورت پھولدار اور قیمتی پودوں کے ساتھ شہریوں کے بیٹھنے کے لیے بینچ اور بچوں کی تفریح کے لیے سلائیڈ بنائی تھی اس منصوبہ سے ماڈل ٹاؤن کی خوبصورتی میں مزید نکھار پیدا ہو گیا تھااس کے علاوہ پی ایچ اے نے جی ٹی روڈ اور دیگر شاہراہوں پر شہر کی خوبصورتی کیلئے گرین بیلٹ پودے اور پھول لگائے تھے لیکن اب وہاں گھاس کی جگہ میدان ہے اور پھولدار پودے نظر ہی نہیں آتے ۔ پی ایچ اے کی جانب سے گرین بیلٹ اجاڑنے والوں کیخلاف معمولی کارروائی ہوتی رہی جو دوبارہ گرین بیلٹس کو استعمال کرنے لگے ، افسر وں کی جانب سے عارضی طور پر کارروائی کرکے خاموشی اختیا ر کرلی جاتی شہریوں نے پنجاب حکومت سے گرین بیلٹس کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے ۔