سوشل میڈیا گرل فرینڈ نے ساتھیوں ملکر نوجوان سے رقم ہتھیا لی
موترہ(نامہ نگار )سوشل میڈیا پربنی دوست نے ساتھیوں کیساتھ ملکر نوجوان کو حبس بے جامیں ر کھ کر رقم ہتھیا لی ۔
تھانہ موترہ پولیس کو حمزہ نے درخواست دی کہ اس کی دوستی سوشل میڈیا پر مقدس سے ہوئی جس نے اس کو ملنے کیلئے سٹی ہاؤسنگ بلایا جہاں پہلے سے موجود ازان خان ’ریحان ’علی حسن ’اسد اور مقدس بی بی ایک پلازہ میں زبردستی لے گئے اور اس کو حبس بے جامیں رکھ کر اس سے 30ہزار روپے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر الیے اور اس کوتشددکانشانہ بھی بنایا،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔