ڈسکہ :گیپکو کی نا اہلی ، بجلی کے لٹکتے ننگے تار شہریوں کیلئے خطرہ
منڈیکی گو رائیہ(نامہ نگار )ڈسکہ اور گرد و نواح میں گیپکو کی نااہلی اور عدم توجہی کے باعث لٹکتے بجلی کے تار علاقہ مکینوں کیلئے وبال جان بن گئے ۔
محلہ بھاٹانوالہ’گلہ شہیداں والا ’محلہ سول لائن ’سمبڑیال روڈ’پسرور روڈ’ڈسکہ کلاں ’نسبت روڈ ’مین بازا ر’بازار ٹھٹھیاراں’صوبیدار بازار’مچھلی بازار’سوہاوہ ودیگر میں لٹکتے ننگے تار علاقہ مکینوں کیلئے خطرہ بن چکے ہیں ، متعدد علاقہ مکینوں کے سر ننگے تاروں کو چھو جانے کی وجہ سے کرنٹ لگنے سے زخمی ہوکرہسپتالوں میں پہنچ چکے ہیں علاقہ مکینوں نے بتایاکہ متعدد بار حکام کی توجہ اس طرف کراچکے ہیں کہ ان لٹکتے تاروں کا کچھ کیاجائے مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ علاقہ بھرمیں لٹکتے ننگے تاروں کانوٹس لیاجائے اور ذمہ داروں کیخلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے ۔