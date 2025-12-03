واسا اورانجینئرنگ کونسل میں ٹرینی انجینئرز پروگرام کامعاہدہ
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )واسا اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کے درمیان ٹرینی انجینئر پروگرام پر معاہدہ ہو گیا۔اس شراکت داری سے نئے گریجوایٹس کو فیلڈ میں عملی تربیت اور موقع مل سکے گا۔لاہور میں ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس میں واسا لاہور اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ۔۔۔۔
