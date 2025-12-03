صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوہنگ پولیس :شہری کے گمشدہ 20لاکھ برآمد، ملزمان گرفتار

  • گوجرانوالہ
لاہور(کرائم رپورٹر )چوہنگ پولیس نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہری کے گمشدہ 20 لاکھ روپے برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔شہری ریحان نے بینک سے 20لاکھ روپے نکلوائے اور ۔۔۔

موٹرسائیکل پر گھر جا رہا تھا کہ راستے میں شاپر پھٹنے سے رقم سڑک پر گر گئی۔ پولیس ٹیم نے سیف سٹی کیمروں، سی سی ٹی وی فوٹیج اور جدید وسائل کی مدد سے تحقیقات کا آغاز کیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں مشکوک موٹرسائیکل سوار مرد و خاتون کی نشاندہی کی گئی جنہیں حراست میں لے کر تفتیش کی گئی۔ تفتیش کے دوران ملزمان سے 10 لاکھ روپے برآمد ہوئے ۔مزید انکشاف پر پولیس نے ایک اور موٹرسائیکل سوار کو شاملِ تفتیش کیا جس کے قبضہ سے باقی 10لاکھ روپے بھی برآمد کر لئے گئے۔

 

