گجرات :گرین الیکٹرک بسوں کیلئے کارپوریشن کی حدود میں شیلٹرز کی تعمیر شروع
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )گجرات میں گرین الیکٹرک بسوں کیلئے کارپوریشن کی حدود میں بس شیلٹرز کی تعمیر شروع کر دی گئی، گجرات میں مختلف مقامات پر 24 بس شیلٹرز بنائے جارہے ہیں۔
میونسپل کارپوریشن کے چیف آفیسر ظفر عباس ظفر روزانہ کی بنیاد پر بس شیلٹرز کی تعمیر کا جائزہ لے رہے ہیں جنوری تک تمام بس شیلٹرز کو مکمل کر دیا جائیگا، گجرات میں گرین الیکٹرک بسوں کا افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کرینگی۔ علاوہ ازیں اسسٹنٹ کمشنر عبدالقدیر زرکون نے مختلف ای بس شیلٹر سائٹس کا دورہ کیا اور جاری کام کی رفتار و معیار کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران ایک شیلٹر کو مقامی کاروبار میں رکاوٹ بننے کے باعث دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔