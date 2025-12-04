پنڈی بھٹیاں :موٹروے سروس ایریا پر مہنگے داموں اشیا فروخت کرنے والوں کو جرمانے
پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیاں ملک جواد حسین کے موٹر وے سکھیکی سروس ایریا پر اچانک چھاپے ، مسافروں کو مہنگے داموں اشیا خور ونوش فروخت کرنے والے د کانداروں کو دو لاکھ روپے جرمانے کئے گئے ۔
اسسٹنٹ کمشنر نے پنڈی بھٹیاں شہر میں ریڑھی بازار کا بھی اچانک دورہ کیا اور ریڑھیوں پر لگی ریٹ لسٹیں چیک کیں اور دکانداروں کو مقررہ قیمتوں پر سبزی فروٹ اور دیگر اشیا کی فروخت کو یقینی بنانے کے لئے ہدایات دیں جبکہ لاہور روڈ پر واقع فوڈ شاپ کو مہنگے داموں کھانے پینے کی اشیا فروخت کرنے اور گاہکوں سے بدتمیزی کرنے پر سیل کردیا۔