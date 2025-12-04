صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تارکینِ وطن ایف آئی اے کی ناقص پالیسیوں کے باعث مشکلات کا شکار ہیں:عابد کوٹلہ

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )صدر مسلم لیگ ن گوجرانوالہ ڈویژن چودھری عابد رضا کوٹلہ نے کہا کہ پاکستان کے محنت کش عوام، خصوصاً بیرون ملک رزقِ حلال کمانے والے تارکینِ وطن حالیہ دنوں میں ایف آئی اے کی ناقص اور غیر شفاف پالیسیوں کے باعث شدید مشکلات کا شکار ہیں۔

 عام مسافر تو الگ بلکہ چھٹی پر آئے ہوئے محنت کش بھی ایئرپورٹس پر آف لوڈ کیے جا رہے ہیں جس سے نہ صرف ان کی بروقت واپسی ممکن نہیں رہتی بلکہ ان کی بیرون ملک ملازمتیں بھی خطرے میں پڑ گئی ہیں یہ صورتحال انصاف، معیشت اور انسانی وقار تینوں پیمانوں پر ناقابلِ قبول ہے ۔

