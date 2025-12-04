چالانوں کی بھرمار ،ہیلمٹ کی قیمتوں میں 100فیصد تک اضافہ
حافظ آباد میں موٹر سائیکل لائسنس بنوانے والوں کا خدمت مرکز کے باہر تانتا بندھ گیا
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ،نامہ نگار)حافظ آباد میں ٹریفک پولیس کی جانب سے چالانوں کی بھرمار کے بعد ہیلمٹ کی قیمتوں میں 100فیصد تک اضافہ ہوگیا،تین ہزار کا ہیلمٹ چھ سے آٹھ ہزار روپے تک میں فروخت ہونے لگا جبکہ موٹر سائیکل لائسنس بنوانے والوں کا خدمت مرکز کے باہر تانتا بندھ گیا۔ شہر میں ایک خدمت مرکز سینکڑوں امیدواراوں کے لئے ناکافی ثابت ہونے لگا، لائسنس بنوانے والے پریشان ہوکر رہ گئے ۔ تفصیلا ت کے مطابق ٹریفک پولیس کی جانب سے ایک طرف جہاں چالانوں کی بھرما کر سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب شہریوں کو موٹر سائیکل لائسنس بنوانے اور ہیلمٹ مقررہ قیمت پر خریدنے میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہاہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ موٹر سائیکل لائسنس بنانے کے لئے خدمت مرکزکے علاوہ مزید کاؤنٹرز قائم کئے جائیں اور ہیلمٹ مناسب قیمت پر فراہمی کے لئے فوری اقدامات عمل میں لائے جائیں۔