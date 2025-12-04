صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :نامعلوم افراد نے خاتون کو موت کے گھاٹ اتار دیا

  • گوجرانوالہ
25 سالہ عورت کی لاش سڑک پرپھینک دی ، ناک سے خون اور جھاگ نکل رہی تھی

ڈسکہ ،منڈیکی گورائیہ(نمائندہ دنیا ،نامہ نگار)نامعلوم افراد نے خاتون کو موت کے گھاٹ اتارکر لاش سڑک کے کنارے پھینک دی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق موضع بھکھی سندھواں میں 25 سالہ خاتون کی لاش ملی جس کے ناک سے خون اور جھاگ نکل رہی تھی، نامعلوم افراد نے موت کے گھاٹ اتارکر لاش سڑک کنارے پھینک دی تھی، پولیس نے گاؤں کے افتخار کو مدعی بناکر نامعلوم افراد کیخلاف خاتون کے قتل کامقدمہ درج کرلیا تاحال لاش کی شناخت نہ ہوسکی ۔

