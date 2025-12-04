حکومت خصوصی افراد کو معاشرے کا باوقار حصہ سمجھتی ہے :حنا ارشد وڑائچ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )رکن اسمبلی پنجاب حنا ارشد وڑائچ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے خصوصی بچوں کے لئے شفقت، محبت اور احساس کا عملی ثبوت دیتے ہوئے صوبہ بھر کے تمام اداروں میں زیرِ تعلیم خصوصی بچوں کیلئے بلا معاوضہ میل فراہم کرنے کا تاریخی فیصلہ کیا ہے۔
اس میل میں دودھ کے پیکٹ اور بسکٹ شامل ہیں، تاکہ معذور بچوں کی غذائی ضروریات پوری ہوں اور وہ بہتر صحت کے ساتھ اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب خصوصی افراد کو معاشرے کا باوقار حصہ سمجھتی ہے ، ان کی تعلیم، صحت، ذہنی نشونما اور محفوظ آمدورفت سرکار کی بنیادی ذمہ داری ہے ۔