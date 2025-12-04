گجرات:معیار اور پیمائش میں کمی پر متعدد پٹرول پمپس کو جرمانے
گجرات(سٹی رپورٹر،نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر نو رالعین قریشی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر عبد القدیر زرکون نے گجرات سٹی کے علاقوں میں مختلف پٹرول پمپس کا دورہ کیا۔
دورانِ چیکنگ معیار اور پیمائش میں کمی پر متعدد پٹرول پمپس کو بھاری جرمانے کیے گئے ، متعدد پیٹرول پمپس مالکان کو وارننگ بھی جاری کی گئی کہ آئندہ خلاف ورزی کی صورت میں پمپ سیل کر د ئیے جائیں گے ۔اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ شہریوں کو معیاری اور مقررہ مقدار میں پٹرول کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی اور کسی قسم کی کوتاہی یا دھوکہ دہی برداشت نہیں کی جائے گی۔