عطا المصطفی جمیل کی وفات پر مذہبی، سماجی اور کاروباری شخصیات کا اظہار تعزیت

  • گوجرانوالہ
عطا المصطفی جمیل کی وفات پر مذہبی، سماجی اور کاروباری شخصیات کا اظہار تعزیت

پنڈی بھٹیاں ( نامہ نگار )جانشین سلطان الواعظین مبلغ یورپ علامہ عطا المصطفی جمیل کی وفات پر جماعت اہل سنت پنڈی بھٹیاں کے رہنما علامہ شاہد محمود چشتی گولڑوی۔۔۔

 پیر محمد نور المصطفی رضوی جانشین محدث ابدالوی، شیخ الحدیث پیر نور المجتبٰی چشتی ، مذہبی سکالر صاحبزادہ غلام مرتضیٰ شاہزی ، انجمن تاجران کے صدر غازی محمد شریف رزاقی ، منظور حسین سیالوی، کاشف شہزاد آرائیں ،حاجی فیصل منظور، ڈاکٹر یعقوب، ریاست منظور، صاحبزادہ معاذ شاہد چشتی، سردار احمد، پیر مختار حسین نقشبندی، حبیب اللہ، حاجی نذر حسین نے اظہار تعزیت کیا ہے ۔

