کم عمر طلبہ کیلئے ٹریفک قوانین میں نرمی اور سمارٹ کارڈ کا اجرا خوش آئند قرار

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب حکومت کی جانب سے کم عمر طلبہ کیلئے ٹریفک قوانین میں نرمی اور سمارٹ کارڈ ،موٹر سائیکل لائسنس کا اجرا خوش آئند ہے۔

 ان خیالات کا اظہار پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کے مرکزی صدر اسد اقبال بھٹی نے چیمبر آف ایجوکیشن کے خصوصی اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر سر پرست اعلیٰ پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن حاجی اشفاق احمد وڑائچ،علی رضا شیخ ،یاسین رامے ،صابر حسین بٹ ،فاروق مرزا ،عرفان علی و دیگر بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے 16 سال کے بچوں کو سمارٹ کارڈ اور موٹرسائیکل ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کا فیصلہ کیا ہے اور صوبے بھر میں ٹریفک پولیس کو عوام بالخصوص طلبہ کے لئے ہفتہ آگاہی منایا جائے گا ۔

