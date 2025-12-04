وزیرآباد :ٹرین کی زد میں آکر ایک شخص جاں بحق
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )گیمن پل کے قریب ٹرین کی زد میں آکر ایک شخص جاں بحق ہو گیا ۔
بتایا گیا ہے کہ لاہور سے وزیرآباد، گجرات اور راولپنڈی جانے والی ریل کار معمول کے مطابق ٹریک پر رواں دواں تھی کہ اچانک پٹری پر موجود شخص زد میں آ گیا۔ ٹرین ڈرائیور کے مطابق ہارن بجانے کے باوجود پٹری سے ہٹ نہ سکا اور ٹکر لگنے سے زندگی کی بازی ہار گیا۔ریلوے پولیس اور مقامی پولیس فوری موقع پر پہنچے اور لاش کو تحویل میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی ،تاحال متوفی کی شناخت نہیں ہو سکی۔