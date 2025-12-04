صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد:اہلخانہ کو یر غمال بنا کر زمیندار کے گھر لاکھوں کا ڈاکہ

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)دھونکل روڈ پر مقامی زمیندار کی رہائش گاہ میں داخل ہو کر 7 ڈاکو ئوں نے اہلخانہ سے لائسنسی بندوق، طلائی زیورات ، رقم اور قیمتی موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے ، مقامی پولیس کافی تاخیر کے بعد موقع پر پہنچی ۔

دھونکل روڈ پر واقع وڑائچ ڈیری فارم کے مالکان ارشد وڑائچ ،عظمت وڑائچ کی کوٹھی میں 7 ڈاکو ئوں نے اہلخانہ کو یرغمال بنا کر 2 لاکھ روپے ،لائسنسی بندوق، 7 تولے طلائی زیورات اور 7 موبائل فون چھین لئے ، واردات کے دوران علم ہونے پر اہل علاقہ نے محاصرہ کر لیا جس پر ڈاکوؤں نے کوٹھی مالکان کو یرغمال بنا کر محفوظ راستہ لیا اور فرار ہو گئے ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزموں کو جلد گرفتار کرلیں گے ۔

 

