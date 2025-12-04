کامونکے :بار کے صدارتی امیدوار شہزادہ احمد کی جانب سے وکلا کیلئے ظہرانہ
کامونکے (تحصیل رپورٹر )امیدوار برائے صدر تحصیل بار ایسوسی ایشن کامونکے شہزادہ احمد حسن ایڈووکیٹ کی جانب سے وکلا کے اعزاز میں پروقار ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔
اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے شہزادہ احمد حسن ایڈووکیٹ نے کہا کہ اگر انہیں وکلا کی جانب سے اعتماد کا ووٹ ملا تو وہ بار کے مسائل کے حل، وکلا کی فلاح و بہبود اور بہتر پیشہ ورانہ ماحول کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کریں گے ۔انہوں نے کہاکہ معزز ممبران بار نے صدرمنتخب کیا تو وکلا کی عزت و تکریم پر کمپرومائز نہیں کروں گا۔