ذیابیطس کے عالمی دن کے موقع پر آگاہی اور تشخیصی کیمپ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)ذیابیطس کے عالمی دن کے موقع پر اسسٹنٹ پروفیسر، میڈیکل شوگر سپیشلسٹ ڈاکٹر احمد اعجاز کی جانب سے جناح میموریل ہسپتال میں آگاہی اور تشخیصی کیمپ کا انعقاد کیا گیا ۔
کیمپ کا بنیادی مقصد عوام میں ذیابیطس کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور بروقت تشخیص کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ کیمپ میں شرکا کو انتہائی ضروری خدمات جن میں مفت شوگر ٹیسٹ ، مفت بلڈ پریشر کی جانچ، مفت HbA1c ٹیسٹ (3 ماہ کی شوگر کا ٹیسٹ)، مفت نیوروپیتھی ٹیسٹ (پائوں کے سن پن کا ٹیسٹ) کے ساتھ ساتھ ضرورت مند مریضوں میں گلوکومیٹرز کی تقسیم، مفت ادویات وغیرہ بھی فراہم کی گئیں۔