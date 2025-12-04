صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ذیابیطس کے عالمی دن کے موقع پر آگاہی اور تشخیصی کیمپ

  • گوجرانوالہ
ذیابیطس کے عالمی دن کے موقع پر آگاہی اور تشخیصی کیمپ

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)ذیابیطس کے عالمی دن کے موقع پر اسسٹنٹ پروفیسر، میڈیکل شوگر سپیشلسٹ ڈاکٹر احمد اعجاز کی جانب سے جناح میموریل ہسپتال میں آگاہی اور تشخیصی کیمپ کا انعقاد کیا گیا ۔

 کیمپ کا بنیادی مقصد عوام میں ذیابیطس کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور بروقت تشخیص کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ کیمپ میں شرکا کو انتہائی ضروری خدمات جن میں مفت شوگر ٹیسٹ ، مفت بلڈ پریشر کی جانچ، مفت HbA1c ٹیسٹ (3 ماہ کی شوگر کا ٹیسٹ)، مفت نیوروپیتھی ٹیسٹ (پائوں کے سن پن کا ٹیسٹ) کے ساتھ ساتھ ضرورت مند مریضوں میں گلوکومیٹرز کی تقسیم، مفت ادویات وغیرہ بھی فراہم کی گئیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن