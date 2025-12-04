صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال:وار داتوں میں شہری لاکھوں کے مال و زر سے محروم

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال:وار داتوں میں شہری لاکھوں کے مال و زر سے محروم

سمبڑیال(سٹی رپورٹر)چوری ،ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران شہری لاکھوں روپے کے مال وزر سے محروم ہوگئے ۔

 محلہ امریک پورہ کے رہائشی اسلم کے گھر اُن کی عدم موجودگی میں نامعلوم چور گھر کے تالے توڑ کر الماری سے 2 تولے طلائی زیورات ، ملبوسات ، موبائل فو ن اور ایک لاکھ روپے ،موڑ سمبڑیال سے تنویراحمد کا موبائل فون ،محمد الیاس محلہ فاروق آباد رسول پور ہ کے ڈیرہ سے الیکٹر ک موٹر ،بابو غلام نبی روڈ پر واقع ٹریولز ایجنسی سے نامعلوم چور50ہزارروپے ،موضع بھوپالوالہ میں سرجیکل کے یونٹ سے 900درجن آلات سرجیکل چوری ہوگئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن