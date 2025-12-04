سمبڑیال:وار داتوں میں شہری لاکھوں کے مال و زر سے محروم
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)چوری ،ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران شہری لاکھوں روپے کے مال وزر سے محروم ہوگئے ۔
محلہ امریک پورہ کے رہائشی اسلم کے گھر اُن کی عدم موجودگی میں نامعلوم چور گھر کے تالے توڑ کر الماری سے 2 تولے طلائی زیورات ، ملبوسات ، موبائل فو ن اور ایک لاکھ روپے ،موڑ سمبڑیال سے تنویراحمد کا موبائل فون ،محمد الیاس محلہ فاروق آباد رسول پور ہ کے ڈیرہ سے الیکٹر ک موٹر ،بابو غلام نبی روڈ پر واقع ٹریولز ایجنسی سے نامعلوم چور50ہزارروپے ،موضع بھوپالوالہ میں سرجیکل کے یونٹ سے 900درجن آلات سرجیکل چوری ہوگئے ۔