لیگی قائدین کا دورہ گو جرانوالہ کی ترقی میں نئے دور کا آغاز ثابت ہوگا :اقبال سدھو
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )پاکستان مسلم لیگ (ن)کے سٹی صدر اقبال صدیق سدھو نے کہا ہے۔
کہ شریف خاندان کی گوجرانوالہ سے محبت لازوال اور تاریخی ہے گوجرانوالہ کی ترقی میں ان کا کردار کسی سے پوشیدہ نہیں مسلم لیگ (ن) نے ماضی میں بھی گوجرانوالہ کو متعدد میگا پراجیکٹس فراہم کیے اور 5 دسمبر کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے گوجرانوالہ کے متوقع دورہ کے دوران مزید ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا جائے گا جو ضلع گوجرانوالہ کی ترقی جدید انفراسٹرکچر اور معاشی فروغ کے نئے دور کا آغاز ثابت ہو گا۔ انہوں نے بتایا کہ نوشہرہ ورکاں سے اظہر قیوم ناہرا ایم این اے کی قیادت میں کارکنوں کا بڑا قافلہ رائل پام سٹی میں نواز شریف، وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا استقبال کریگا ۔