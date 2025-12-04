صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احتجاج کے نام پر حکومت کو بلیک میل کرنیوالے مایوس ہونگے :شاہد بھٹی

  گوجرانوالہ
احتجاج کے نام پر حکومت کو بلیک میل کرنیوالے مایوس ہونگے :شاہد بھٹی

جلالپوربھٹیاں (نامہ نگار )صوبائی پارلیمانی سیکرٹری ایم پی اے میاں شاہد حسین بھٹی نے کہا ہے کہ پوری قوم نے پی ٹی آئی کا اصل چہرہ دیکھ لیا۔

پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف مہم چلائی اور اداروں پرحملے کئے ،باشعور عوام ن لیگ کی قیادت پر اعتماد رکھتے ہیں ،احتجاج کے نام پر حکومت کو بلیک میل کرنے والے مایوس ہوں گے ، میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ ن ایک تحریک کا نام ہے ،ضمنی الیکشن میں کلین سویپ عوام کا نواز شریف،شہباز شریف اور مریم نواز پر بھرپپور اعتماد کا اظہار ہے ۔

 

