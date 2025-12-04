صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ارسلان منیر مغل چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی پرنٹنگ پریس چیمبر آف کامرس منتخب

  • گوجرانوالہ
ارسلان منیر مغل چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی پرنٹنگ پریس چیمبر آف کامرس منتخب

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ پرنٹنگ الائنس ایسوسی ایشن کے جوائنٹ سیکرٹری ارسلان منیر مغل پانچویں بار چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی پرنٹنگ پریس چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری منتخب ہو گئے ۔

صدر چیمبر علی ہمایوں بٹ اور آل پاکستان سٹین لیس سٹیل امپورٹرز اینڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین رحمن الحق پھلروان ودیگر نے نوٹیفکیشن دیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ارسلان منیر مغل کا کہنا تھا کہ صدر چیمبر علی ہمایوں بٹ ودیگر کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن