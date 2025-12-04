ارسلان منیر مغل چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی پرنٹنگ پریس چیمبر آف کامرس منتخب
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ پرنٹنگ الائنس ایسوسی ایشن کے جوائنٹ سیکرٹری ارسلان منیر مغل پانچویں بار چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی پرنٹنگ پریس چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری منتخب ہو گئے ۔
صدر چیمبر علی ہمایوں بٹ اور آل پاکستان سٹین لیس سٹیل امپورٹرز اینڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین رحمن الحق پھلروان ودیگر نے نوٹیفکیشن دیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ارسلان منیر مغل کا کہنا تھا کہ صدر چیمبر علی ہمایوں بٹ ودیگر کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا۔