صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ،27افراد گرفتار

  • گوجرانوالہ
کامونکے :ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ،27افراد گرفتار

صدر،ایمن آباد اور واہنڈو پولیس کی بغیر ہیلمٹ ، کاغذات نہ رکھنے پر کارروائی

کامونکے (نامہ نگار )ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 27افراد کو گرفتار کر لیا گیا ۔ صدر،ایمن آباد اور واہنڈو پولیس نے بغیر لائسنس موٹر سائیکلیں،رکشے ،کار،پک اپ،ڈمپر،ٹریکٹر ٹرالی اور ٹرک چلانے پر ننگل ساہداں کے قربان علی،بھدے کے محمد علی،دولت پورہ کے غلام مرتضیٰ، سرگودھا کے محمد طلحہ،کامونکی کے سمیع اﷲ،ایمن آباد کے سلمان،جنڈیالہ باغوالہ کے تیمور،چیانوالی کے احمد،گونا عور کے ابوبکر،پاک ٹاؤن کے امتیاز،فیصل ٹاؤن کے عدیل،تمبولی کے انس،مریدکے کے علی حسن،چاندنی چوک کے علی رضاڈیرہ بابو آنہ کے کلارس مسیح،کسوکی کے علی حسن،ھوپ سڑی کے عادل،ایمن آباد کے مشتاق،گوجرانوالہ کے سنی،نننگل ساہداں کے شہزاد،پنڈی داس کے عامر،چنیوٹ کے نصراﷲ،کوٹ سلطان کے فرقان حسین،لدھے والا کے ضامن علی،تاج چوک کے نواز،ٹونگ بچہ کے ارشاد اور واہنڈو کے سکندر کیخلاف الگ الگ مقدمات درج کرلیے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن