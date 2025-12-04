کامونکے :ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ،27افراد گرفتار
صدر،ایمن آباد اور واہنڈو پولیس کی بغیر ہیلمٹ ، کاغذات نہ رکھنے پر کارروائی
کامونکے (نامہ نگار )ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 27افراد کو گرفتار کر لیا گیا ۔ صدر،ایمن آباد اور واہنڈو پولیس نے بغیر لائسنس موٹر سائیکلیں،رکشے ،کار،پک اپ،ڈمپر،ٹریکٹر ٹرالی اور ٹرک چلانے پر ننگل ساہداں کے قربان علی،بھدے کے محمد علی،دولت پورہ کے غلام مرتضیٰ، سرگودھا کے محمد طلحہ،کامونکی کے سمیع اﷲ،ایمن آباد کے سلمان،جنڈیالہ باغوالہ کے تیمور،چیانوالی کے احمد،گونا عور کے ابوبکر،پاک ٹاؤن کے امتیاز،فیصل ٹاؤن کے عدیل،تمبولی کے انس،مریدکے کے علی حسن،چاندنی چوک کے علی رضاڈیرہ بابو آنہ کے کلارس مسیح،کسوکی کے علی حسن،ھوپ سڑی کے عادل،ایمن آباد کے مشتاق،گوجرانوالہ کے سنی،نننگل ساہداں کے شہزاد،پنڈی داس کے عامر،چنیوٹ کے نصراﷲ،کوٹ سلطان کے فرقان حسین،لدھے والا کے ضامن علی،تاج چوک کے نواز،ٹونگ بچہ کے ارشاد اور واہنڈو کے سکندر کیخلاف الگ الگ مقدمات درج کرلیے ۔