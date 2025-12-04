صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں :سڑکوں پر آ ئل ٹینکرز ، لوڈر گاڑیوں کا راج

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں :سڑکوں پر آ ئل ٹینکرز ، لوڈر گاڑیوں کا راج

لوڈر گاڑیوں کی آمدورفت سے حال ہی میں تعمیر ہونے والی شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )نوشہرہ ورکاں کے بازاروں میں شام ہوتے ہی آئل ٹینکروں اور بھاری بھرکم ٹرالوں کا راج معمول بنتا جا رہا ہے ان گاڑیوں کی بے لگام آمد و رفت سے حادثات کا معمول بن گیا ، دو دن میں ٹریفک حادثات میں 3 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جس سے علاقہ بھر میں خوف و ہراس پھیل گیا ۔ مسلسل بھاری لوڈ والی گاڑیوں کی آمدورفت سے حال ہی میں تعمیر ہونے والی شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ۔ واضح رہے کہ لوڈ بردار گاڑیوں کو مین شاہراہ شیخوپورہ گوجرانوالہ روڈ پر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی جس کے بعد یہ ٹینکر اور ٹرالے نوشہرہ ورکاں کے لوکل روڈز استعمال کرتے ہیں شہریوں نے متعدد بار متعلقہ حکام کو شکایات درج کر ائیں جس پر وقتی کارروائی کی جاتی ہے اس کے بعد دوبارہ پراسرار خاموشی چھا جاتی ہے ۔

 

