سی پی او ڈاکٹر سردار نے چارج سنبھال لیا، افسروں کیساتھ میٹنگ
عہدہ اور زندگی امانت ، فرائض کی ادائیگی میں عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑیں :سی پی او
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)سی پی اوگوجرانوالہ ڈاکٹر سردار غیاث گل خان نے چارج سنبھالنے کے بعد ضلع بھر کے افسر وں کے ساتھ میٹنگ کی ۔ سٹی پولیس آفیسر ڈاکٹر سردار غیاث گل خان نے کہا کہ عہدہ اور زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں اور بہتر پولیس افسر وہ ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے ،فرائض کی ادائیگی میں عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑے ،شریف شہریوں کی عزت و تکریم کی جائے ، تھانہ میں آنے والے شہریوں سے عمدہ اخلاق سے پیش آیا جائے ، لوگوں کے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل کرنے کیلئے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ میٹنگ میں ایس ایس پی آپریشنز غیور احمد، چیف ٹریفک آفیسر عائشہ بٹ،ایس ایس پی انویسٹی گیشن ضلعی ایس پیز، ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز اور برانچ انچارجز نے شرکت کی۔ اجلاس میں ضلعی سطح پر قانون نافذ کرنے کے امور، عوامی شکایات کے حل اور پولیس کارکردگی میں بہتری کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر پولیس افسر کو بہتر کام کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا اور کارکردگی کی بنیاد پر عزت و تکریم کا معیار قائم کیا جائے گا۔