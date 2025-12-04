سینکڑوں غیر قانونی منی پٹرول پمپ،ایل پی جی دکانیں قائم
تتلے عالی ،مرالی والہ،کوٹ نثار شاہ،مجو چک،ارتالی ورکاں میں غیر قانونی کاروبار
تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی میں سینکڑوں مقامات پر غیر قانونی منی پٹرول پمپ،ایل پی جی دکانیں قائم ہو گئیں۔ تتلے عالی ،گھمن والہ،مرالی والہ،کوٹ نثار شاہ،مجو چک،ارتالی ورکاں،بیگ پور سمیت80سے زائد دیہات قصبوں کی شاہراہوں،بازاروں،مارکیٹوں گنجان آبادیوں میں دو سے زائد مقامات پر غیر قانونی طور پر مٹی پٹرول پمپ قائم ہیں یہاں ملاوٹ شدہ،غیر معیاری پٹرول کھلا اور فلنگ مشینوں کے ذریعے بیچا جا رہا ہے ،غیر معیاری پٹرول کا استعمال کرنے پر موٹر سائیکلوں کے انجن برباد ہو رہے ہیں،متعدد مقامات پر غیر قانونی طور پر قائم ایل پی جی دکانوں پر غیر قانونی طور پر ویگنوں،لوڈر گاڑیوں میں ریفلنگ کا دھندہ بھی عروج پر پہنچ گیا ہے ۔اہل علاقہ نے اصلاح واحوال کا مطالبہ کیا ہے ۔