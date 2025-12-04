علی پور چٹھہ :کارپٹ گراس صنعت کا درجہ اختیار کر گیا
کورین ، فائن ڈھاکہ اور ٹفنی کی اقسام تیار کر کے ملک بھر میں سپلائی
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )علی پور چٹھہ میں کارپٹ گراس صنعت کا درجہ اختیار کر گیا، کورین ، فائن ڈھاکہ اور ٹفنی کی اقسام تیار کر کے ملک بھر میں سپلائی کی جانے لگیں۔ علی پور چٹھہ اور گردونواح کے علاقے بہترین چاول اور فش فارمنگ کے حوالے سے پنجاب میں اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں ، سب سے بڑی اور منافع بخش صنعت کارپٹ گراس بھی بچہ چٹھہ، اجان چک، ہردوسہارن، نوئیں والا، وزیر کے چٹھہ میں فروغ پا رہی ہے ۔ کاشت کاروں نے بتایا کہ یہاں کارپٹ گراس کی تین اقسام کورین، فائن ڈھا کہ اور ٹفنی کاشت کی جاتی ہے کورین کا بیج امپورٹ کیا جاتا ہے اور اس کی بوائی کے بعد پنیری تیار ہو جاتی ہے فائن ڈھاکہ کو پاکستان ایگری کلچر نے متعارف کرایا ہے مئی اور جون میں اس کی کاشت بذریعہ پنیری کی جاتی ہے جو نومبر دسمبر میں منتقلی کیلئے تیار ہوجاتی ہے ۔ مذکورہ گھاس کی بہترین اور عمدہ پیداوار کیلئے ہر ہفتہ پانی کی وافر مقدار مہیا کرنے کے بعد کھاد کا مناسب استعمال کیا جاتا ہے ۔ فی ایکڑ پر اڑھائی سے تین لاکھ تیاری تک خرچ درکار ہے ، پاکستان بھر میں چھوٹے بڑے شہروں کو کار پٹ گھاس منتقل کی جارہی ہے ، گھاس کوالٹی کے لحاظ سے 8 سے 15 روپے فٹ تک فروخت کی جاتی ہے ۔ سب سے مہنگی گھاس ٹفنی ، دوسرے نمبر پر کورین اور تیسرے نمبر پر فائن ڈھا کہ آتی ہے ۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت اگر حقیقی معنوں میں زراعت کے شعبہ کو ریلیف فراہم کرنا چاہتی ہے تو بجلی ، ڈیزل، کھاد کی قیمتوں میں واضح کمی کرے اور دیہات میں روڈ انفراسٹرکچر بہتر بنائے ۔