  • گوجرانوالہ
کامونکے :پروفیسر ڈاکٹر جمیل الرحمن چشتی کی یاد میں تعزیتی ریفرنس

کامونکے (تحصیل رپورٹر )بزمِ صابری کامونکے کے زیراہتمام پروفیسر ڈاکٹر جمیل الرحمن چشتی کی یاد میں تعزیتی ریفرنس منعقد ہوا۔

 شہر بھر سے علما کرام، مشائخ، اساتذہ، سیاسی و سماجی رہنما اور مختلف مکاتبِ فکر سے وابستہ شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔اس موقع پر نبیل الرحمن چشتی،پیر سید تنویر حسین شاہ،علامہ متاع الصدیقی سیالوی،علامہ محمد احسان چشتی،ڈاکٹر غلام رسول،امجد شیر ویرکاایڈووکیٹ،عبدالحمید چشتی، ارشد مسعود ویرکا،حاجی ضمیرالحق چشتی،حافظ محمد قاسم چشتی ودیگر مقررین نے پیر جمیل الرحمن چشتی کی علمی و روحانی خدمات پر روشنی ڈالی۔ 

 

