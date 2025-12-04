جدہ میں قونصل جنرل خالد مجید کے اعزاز میں الوداعی تقریب
گجرات(سٹی رپورٹر )صدر بزنس فورم شفقت محمود دھول کی حلف برداری اور قونصل جنرل خالد مجید کے اعزاز میں الوداعی تقریب منعقد ہوئی ۔
جدہ میں پاکستان انویسٹرز فورم کے زیرِ اہتمام پروقار تقریب کا انعقاد ہوا جس میں بزنس فورم کے نو منتخب عہدیداروں سے حلف لیا گیا اور پاکستان کے قونصل جنرل خالد مجید کے اعزاز میں الوداعی تقریب بھی منعقد ہوئی۔مہمانوں کا استقبال ڈائریکٹر اسکانکم کمپنی انصر محمود دھول، آصف محمود دھول صدر انویسٹر فورم شفقت محمد دھول نے کیا۔تقریب میں سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات نے شرکت کی ۔ شرکا نے کہا کہ خالد مجید نے 6 سالہ دور میں نہ صرف پاکستانی کمیونٹی کے دل جیتے بلکہ کورونا کے مشکل دور میں شاندار کردار اور انسانی ہمدردی کی مثال قائم کی۔