سائنس بیس سکول کی فرنچائز لانچنگ کی تقریب کا اہتمام
ملک بھر سے معروف کاروباری، علمی اور ادبی شخصیات کی کثیر تعداد میں شرکت
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )سائنس بیس سکول کی فرنچائز لانچنگ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں ملک بھر سے معروف کاروباری، علمی اور ادبی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی،تقریب کے مہمانِ خصوصی بریگیڈیئر (ر)بابر علاؤالدین، چیئرپرسن چیف منسٹر ڈائریکٹوریٹ آف ایویلیوایشن، فیڈبیک، انسپکشن اینڈ مانیٹرنگ، حکومتِ پنجاب نے شرکت کی اور پروگرام کا باقاعدہ افتتاح کیا،ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک سی ای او ایجوکیشن ،محمد جمیل نجم سابق ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ،صاحبزادہ سجاد مسعود چشتی کنٹری پریزیڈنٹ نیشنل ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز پاکستان،سائنس بیس سکول کے چیئرمین چودھری طاہر محمود نے مہمانانوں کا استقبال کیا اور ادارے کے 26 سالہ تعلیمی سفر پر روشنی ڈالی۔مقررین نے سائنس بیس سکول کی کامیابیوں، اعلیٰ تعلیمی معیار، ہم نصابی سرگرمیوں اور سپورٹس میں غیر معمولی کارکردگی کو سراہا، انہوں نے مزید کہا کہ سائنس بیس سکول شہر کے بہترین تعلیمی اداروں میں منفرد پہچان رکھتا ہے ،سائنس بیس سکول کے ڈائریکٹر فرنچائز میجر (ر)ظفر اقبال نے ٹیم کے ہمراہ فرنچائز حاصل کرنے کا مکمل طریقہ کار پیش کیا جسے شرکا کی جانب سے بھرپور پذیرائی ملی،شرکا نے سائنس بیس سکول کے فرنچائز ماڈل میں دلچسپی کا اظہار کیا جبکہ کئی افراد نے موقع پر ہی اپنی فرنچائز کیلئے مقامات کی بکنگ کر ائی ۔