معذور افراد کو سیاسی عمل میں شامل کرنا ہوگا :مقررین
قانون ساز اداروں میں مخصوص نشستوں کے ذریعے نمائندگی دی جائے
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)عالمی یومِ معذوروں کے موقع پر شائن ویلفیئر فاؤنڈیشن اور سی آئی پی کے اشتراک سے گوجرانوالہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد افرادِ باہم معذوری کے سیاسی حقوق، قانون ساز اداروں اور مقامی حکومتوں میں نمائندگی کے مطالبات کو اجاگر کرنا تھا۔ اس موقع پر \"چارٹر آف ڈیمانڈز\" پیش کیا گیا جس میں معذور افراد کے سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کے تحفظ اور نمائندگی کے لیے جامع سفارشات شامل تھیں۔پریس کانفرنس میں مختلف این جی اوز، سماجی تنظیموں اور ویلفیئر سوسائٹیز کے نمائندگان نے بھرپور شرکت کی۔ شرکا میں سی آئی پی کے نمائند گان ، شائن ویلفیئر فاؤنڈیشن صدر ہما ارشاد ایگزیکٹو ڈائریکٹر بلال بٹ عنایت ،جنرل سیکٹری رانا بشیر ،انفارمیشن سیکرٹری علی رضا ،جوائنٹ سیکرٹری فوزیہ ،شاہ حسین کے خرم شہزاد ،اسیہ پروین ،نورین شکیل پریس کلب کے صدر رانا انصر ،سینئر نائب صدر شفقت عمران قائم مقام جنرل سیکرٹری راجہ ماجد فنانس سیکرٹری فہد جرال انفارمیشن سیکرٹری ندیم ڈار اور افراد باہم معذوری شامل تھے ۔اس موقع پر مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ افرادِ باہم معذوری کو سیاسی عمل میں شامل کئے بغیر سماجی انصاف اور برابری ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون ساز اداروں میں مخصوص نشستوں کے ذریعے نمائندگی کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ میں بھی معذور افراد کی شمولیت ناگزیر ہے تاکہ اُن کے حقیقی مسائل مؤثر طریقے سے حکومت تک پہنچ سکیں۔