گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کی موبائل ایپ کا آغاز
کاروباری افراد چیمبر کی تمام خدمات، معلومات اور کارروائیاں انجام دے سکیں گے
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کی موبائل ایپ کا آغاز ہوگیا، گوجرانوالہ چیمبر ممبران کیلئے جدید ترین سہولتیں ایک کلک پر دستیاب ہیں۔گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے صدر علی ہمایوں بٹ، سینئر نائب صدر سعد جمیل عرفانی اور نائب صدر فیصل ستار مغل نے بزنس کمیونٹی سے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے گوجرانوالہ چیمبرکے ممبران کو ڈیجیٹل دور میں داخل کردیا اور موبائل ایپ کا باقاعدہ آغاز کردیا۔ ایپ کے ذریعے ممبران اور کاروباری افراد اب گھر بیٹھے چیمبر کی تمام خدمات، معلومات اور کارروائیاں باآسانی انجام دے سکیں گے ، ایپ IOS اور اینڈرائیڈ دونوں پلیٹ فارمز پر لانچ کردی گئی ہے ۔ صدر علی ہمایوں بٹ نے کہا کہ ریینول کے وقت یکم جنوری سے 31 مارچ تک ہر سال چیمبر میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے لیکن ایپ کے ذریعے ممبران گھر بیٹھے ہی رینیول کرسکیں گے ۔