صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی انتخابات کے نام پر ڈھو نگ رچایا جارہا :جاوید قصوری

  • گوجرانوالہ
بلدیاتی انتخابات کے نام پر ڈھو نگ رچایا جارہا :جاوید قصوری

اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کے بجائے بیورو کریسی کے تابع لولا لنگڑا تماشہ بنا دیا گیا

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )صوبائی امیر وسطی پنجاب محمد جاوید قصوری نے کہا ہے کہ پنجاب 10 سال سے بلدیاتی اداروں سے محروم ہے ، الیکشن کمیشن اور عدالت کے دباؤ پر پنجاب حکومت نے بلدیاتی ایکٹ منظور کیا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے نام پر ڈھو نگ رچایا جارہا ہے ـ حکومتوں نے جو ڈرامہ سینیٹ اور قومی اسمبلی میں لگایا ہے وہی اب یونین کونسل سطح کر لگانا چا ہتے تھے جو بلدیاتی نظام متعارف کرایا جارہا اس میں اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کے بجائے بیورو کریسی کے تابع ایک لولا لنگڑا سیاسی تماشہ بنا دیا گیا ہے ، جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیاد پر کر ائے جائیں ، ضلعی سطح پر تمام ادارے بلدیاتی نمائندوں کے دائرہ اختیار میں ہونے چاہئیں ، آپ بلدیاتی ایکٹ میں بیوروکریسی کو مزید مضبوط کر رہے ہیں جو پنجاب کے عوام کو قابل قبول نہیں، ـ جماعت اسلامی اس کالے قانون کو مسترد کرتی ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گوجرانوالہ پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، ضلعی امیر مظہر اقبال راندھاوا ضلعی سیکرٹری علی رضا حسنی ودیگر بھی ہمراہ تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لیگ ن پنجاب اور پیپلز پارٹی سندھ میں عوام کو اختیارات نہیں دینا چاہتے ہیں پنجاب حکومت من پسند افراد کو نواز کر مسلط کرنا چاہتی ہے دنیا بھر میں وہ حکومتیں ترقی کرتی ہیں جن کے بلدیاتی ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے نام پر کالے قانون ڈھونگ ہے جو قابل قبول نہیں ، جماعت اسلامی اس کالے قانون کو مسترد کرتی ہے 7 دسمبر کو پورے پنجاب میں ہر ڈویژن پر احتجاجی مظاہرے ہوں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن