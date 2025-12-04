بلدیاتی انتخابات کے نام پر ڈھو نگ رچایا جارہا :جاوید قصوری
اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کے بجائے بیورو کریسی کے تابع لولا لنگڑا تماشہ بنا دیا گیا
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )صوبائی امیر وسطی پنجاب محمد جاوید قصوری نے کہا ہے کہ پنجاب 10 سال سے بلدیاتی اداروں سے محروم ہے ، الیکشن کمیشن اور عدالت کے دباؤ پر پنجاب حکومت نے بلدیاتی ایکٹ منظور کیا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے نام پر ڈھو نگ رچایا جارہا ہے ـ حکومتوں نے جو ڈرامہ سینیٹ اور قومی اسمبلی میں لگایا ہے وہی اب یونین کونسل سطح کر لگانا چا ہتے تھے جو بلدیاتی نظام متعارف کرایا جارہا اس میں اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کے بجائے بیورو کریسی کے تابع ایک لولا لنگڑا سیاسی تماشہ بنا دیا گیا ہے ، جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیاد پر کر ائے جائیں ، ضلعی سطح پر تمام ادارے بلدیاتی نمائندوں کے دائرہ اختیار میں ہونے چاہئیں ، آپ بلدیاتی ایکٹ میں بیوروکریسی کو مزید مضبوط کر رہے ہیں جو پنجاب کے عوام کو قابل قبول نہیں، ـ جماعت اسلامی اس کالے قانون کو مسترد کرتی ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گوجرانوالہ پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، ضلعی امیر مظہر اقبال راندھاوا ضلعی سیکرٹری علی رضا حسنی ودیگر بھی ہمراہ تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لیگ ن پنجاب اور پیپلز پارٹی سندھ میں عوام کو اختیارات نہیں دینا چاہتے ہیں پنجاب حکومت من پسند افراد کو نواز کر مسلط کرنا چاہتی ہے دنیا بھر میں وہ حکومتیں ترقی کرتی ہیں جن کے بلدیاتی ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے نام پر کالے قانون ڈھونگ ہے جو قابل قبول نہیں ، جماعت اسلامی اس کالے قانون کو مسترد کرتی ہے 7 دسمبر کو پورے پنجاب میں ہر ڈویژن پر احتجاجی مظاہرے ہوں گے ۔