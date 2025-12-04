شوگر مافیا سال پرانی قیمت پر گنا خرید رہا :کسان بورڈ
کسان احتجاجاً فصل نذرآتش کر رہے ،نرخ 600 روپے من مقرر کیا جائے
حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی نائب صدر امان اﷲ چٹھہ نے کہا ہے کہ ایک سال میں چینی کی قیمت 140 روپے کلو سے بڑھ کر 210 روپے تک لے جانے کے باوجود شوگر ملز مالکان رواں سیزن میں بھی کسانوں کو گنا گزشتہ سال کے نرخ 400 روپے من میں فروخت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں جس پر کسان احتجاجاً اپنی فصل کو نذرآتش کر رہے ہیں۔وہ ضلعی دفتر میں کسان بورڈ کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا پچھلے سال چینی برآمد کرنے کی آڑ میں شوگر مافیا نے صارفین کی جیب پر سینکڑوں ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا وہاں گندم کے سٹاکسٹ کسانوں سے 2200روپے من میں خریدی 4ہزار روپے تک فروخت کر رہے ہیں جس پر حکومت کی بے حسی کسان دشمن پالیسی کا واضح ثبوت ہے جو آٹا اور چینی کے سنگین بحران کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ آٹا اور شوگر مافیا پر احتساب کا شکنجہ کستے ہوئے گنا کی امدادی قیمت 600 روپے من اور گندم کی امدادی قیمت 4500 روپے من مقرر کرنے کا بلا تاخیر اعلان کیا جائے ۔