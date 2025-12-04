صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سالانہ بھل صفائی کیلئے تمام نہروں کوبند رکھنے کا فیصلہ

  • گوجرانوالہ
سالانہ بھل صفائی کیلئے تمام نہروں کوبند رکھنے کا فیصلہ

ٹینڈرز کے اجرا اور پانی خشک ہونے پر بھل صفائی کا کام جنوری میں شروع ہوگا

تتلے عالی(نامہ نگار )سالانہ بھل صفائی ومرمت پنجاب کی تمام نہروں کوبند رکھنے کا فیصلہ،مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت کر دی گئی ۔تفصیلات کے مطابق حکومت نے سالانہ بھل صفائی اور مرمت کیلئے پنجاب بھر کی تما چھوٹی بڑی نہروں،راجباہوں،مائنرز اور ڈسٹری بیوٹریز کو26دسمبر سے پانی کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ کرلیا ۔ اس سلسلہ میں تمام کینال افسر وں کو ہدایت کی کہ بھل صفائی کیلئے ٹیمیں تشکیل دی جائیں جو روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی بھل صفائی کی رپورٹ حکومت کو بھجوانے کی پابند ہوں گی۔ٹینڈرز کے اجرا اور پانی خشک ہونے پر بھل صفائی پر کام جنوری میں شروع ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن