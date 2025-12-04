سالانہ بھل صفائی کیلئے تمام نہروں کوبند رکھنے کا فیصلہ
ٹینڈرز کے اجرا اور پانی خشک ہونے پر بھل صفائی کا کام جنوری میں شروع ہوگا
تتلے عالی(نامہ نگار )سالانہ بھل صفائی ومرمت پنجاب کی تمام نہروں کوبند رکھنے کا فیصلہ،مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت کر دی گئی ۔تفصیلات کے مطابق حکومت نے سالانہ بھل صفائی اور مرمت کیلئے پنجاب بھر کی تما چھوٹی بڑی نہروں،راجباہوں،مائنرز اور ڈسٹری بیوٹریز کو26دسمبر سے پانی کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ کرلیا ۔ اس سلسلہ میں تمام کینال افسر وں کو ہدایت کی کہ بھل صفائی کیلئے ٹیمیں تشکیل دی جائیں جو روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی بھل صفائی کی رپورٹ حکومت کو بھجوانے کی پابند ہوں گی۔ٹینڈرز کے اجرا اور پانی خشک ہونے پر بھل صفائی پر کام جنوری میں شروع ہوگا۔