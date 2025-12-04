علی پورچٹھہ:میڈیکل سٹوروں پر نشہ آور انجکشن فروخت
غیر معیاری اور خطرناک ادویات کے استعمال سے نوجوان موذی امراض میں مبتلا
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر)تحصیل علی پور چٹھہ اور گردونواح میں میڈیکل سٹوروں پر ممنوعہ اور نشہ آور انجکشن کی کھلے عام فروخت نے علاقے میں تشویش کی لہر دوڑا دی ۔ غیر معیاری اور خطرناک ادویات کے استعمال سے نوجوان گردوں سمیت دیگر موذی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں جبکہ بااثر مافیا مبینہ طور پر متعلقہ افسران پر دباؤ یا غیرقانونی مبینہ منتھلی کے ذریعے اپنے مذموم کاروبار کو جاری رکھے ہوئے ہیں ۔ذرائع کے مطابق رسول نگر، جامکے چٹھہ، ورپال، کیلاسکے اور دیگر دیہی علاقوں میں نان کوالیفائیڈ اتائی افراد نے میڈیکل سٹورز کی آڑ میں چھوٹے کلینک قائم کر رکھے ہیں جہاں نشہ آور انجکشن، اسٹرائیڈز اور طاقت بڑھانے والی ممنوعہ ادویات سرعام فروخت کی جا رہی ہیں۔متعدد واقعات میں نوجوانوں کی حالت بگڑنے اور جان لیوا پیچیدگیاں سامنے آ چکی ہیں تاہم ذمہ دار عناصر کے خلاف خاطر خواہ کارروائی تاحال عمل میں نہیں لائی جا سکی۔عوامی سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ غیر تربیت یافتہ اتائی افراد عوام کی جانوں سے کھیل رہے ہیں مگر متعلقہ ڈرگ انسپکشن ٹیمیں خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہیں جو انتہائی افسوسناک ہے ۔شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب، سیکرٹری ہیلتھ، کمشنر و ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر خصوصی کریک ڈاؤن کیا جائے ، اتائی کلینکس اور غیر قانونی میڈیکل سٹور سیل کیے جائیں اور ممنوعہ ادویات کی فروخت میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے ۔