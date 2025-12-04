ملکوال:ڈیڈ لائن ختم ، دکانوں و گھروں کے سامنے تجاوزات مسمار
اسسٹنٹ کمشنر نے دکانداروں کو انجمن تاجران کی درخواست پر مزید2دن کی مہلت دیدی
ملکوال(نمائندہ دنیا )ایک ہفتہ کے نوٹس کے بعد پیرا فورس کا ایکشن، کئی دکانوں اور گھروں کے سامنے تجاوزات کو اکھاڑ دیا گیا، دکانداروں کو انجمن تاجران کی درخواست پر مزید دو دن کی مہلت مل گئی۔ پیرا فورس ملکوال کے انفورسمنٹ آفیسر اسامہ سعید نے ایک ہفتہ قبل ڈبل روڈ، ڈاکخانہ روڈ اور محلہ شیرانوالہ بازار کے دکانداروں کو تجاوزات اور سیوریج نالہ پر بنائے گئے پختہ تھڑے 7دن تک ختم کرنے کا تحریری نوٹس دیا تھا۔ مقررہ مدت ختم ہونے پر گزشتہ روز اسسٹنٹ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی ملکوال غزالہ یاسین چدھڑ کی نگرانی میں انفورسمنٹ آفیسر اسامہ سعید نے مشینری اور عملہ کے ساتھ ڈبل روڈ، ڈاکخانہ روڈ پر آئے اور کئی تجاوزات اور پختہ تھڑوں کو اکھاڑ دیا گیا۔ آپریشن کے دوران مرکزی انجمن تاجران کے قائدین نے اسسٹنٹ کمشنر غزالہ یاسین چدھڑ اور انفورسمنٹ آفیسر اسامہ سعید سے چند دن کی مزید مہلت کیلئے درخواست کی جس پر مزید دو دن کی مہلت دیتے ہوئے کہا گیا کہ دو دن بعد بلا تفریق آپریشن کیا جائے گا اور مزید مہلت نہیں دی جائے گی۔